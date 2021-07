MASSALIKOUL DJINAAN : LES FIDÈLES INVITÉS À SE REPENTIR ET À PRENDRE EXEMPLE SUR LE PROPHÈTE IBRAHIM

L’imam de la grande mosquée de massalikoul djinaan, Serigne Moustapha Mbacké Ibn Serigne Abdou Khadre a invité mercredi les fidèles musulmans à se repentir et à prendre exemple sur le patriarche des prophètes Ibrahim.



’’Mes frères et sœurs en islam, je vous exhorte en ces temps difficiles à retourner vers Dieu, le maître des cieux et de la terre. Pour ce faire, nous devons constamment nous repentir et surtout, prendre exemple sur le Prophète Ibrahim, père de la foi et de l’unicité de Dieu’’, a-t-il déclaré, lors de son sermon, suite à la prière collective de la Tabaski.



Malgré le contexte marqué par la flambée des cas de Covid-19, nombreux sont les fidèles qui ont pris part à la grande prière, dans le respect des gestes barrières, mais sans distanciation physique.



Le lavage des mains et le port obligatoire de masque étaient exigés pour entrer dans l’enceinte de cette mosquée construite par la communauté mouride sur fonds et sur une surface de près de 5 ha.



A en croire l’imam Serigne Moustapha Mbacké Ibn Serigne Abdou Khadre, "seuls le travail et la foi inébranlable envers Dieu, peuvent nous sauver de tout malheur et nous assurer un séjour paisible sur terre".



Serigne Moustapha Mbacké a par ailleurs invité les fidèles à cultiver la paix au quotidien, le gain licite, à entretenir le bon voisinage et à accorder aux saints hommes des différentes confréries religieuses, le respect et la place qui leur revient de droit.



Il a par ailleurs prié pour l’unité et la cohésion nationale, ainsi qu’une bonne pluviométrie.





































aps