MATAM : BON DÉMARRAGE DU CFEE MALGRÉ LA PLUIE

L’adjoint du gouverneur de la région de Matam chargé des affaires administratives, Cheikh Amadoune Ndoye, a salué mardi, le bon démarrage de l’examen du Certificat de fin d’études élémentaire (CFEE) et de l’entrée en sixième malgré la pluie qui a été enregistrée dans la matinée.



"Nous avons constaté que malgré la pluie de ce matin, l’examen du (CFEE), et de l’entrée en sixième se passe très bien, nous craignions des problèmes d’étanchéité, d’inondations", a-t-il notamment dit lors d’une tournée dans les centres d’examen des communes de Matam, Ourossogui et Ogo.



Il a rappelé la tenue une semaine auparavant d’un CRD préparatoire sur les mesures anticipatives et pratiques pour parer à toute éventualité notamment à la pluviométrie.



Selon lui, les autorités sont en contact avec tous les centres de la région et qu’aucun problème n’est signalé.



"Les candidats sont en train de composer dans la quiétude, il y a la sécurisation des centres d’examen qui est assurée et du point de vue sanitaire aussi toutes les mesures préventives sont prises pour faire appliquer le protocole sanitaire, les dispositifs de lavage de mains sont là", a assuré l’autorité administrative.



L’inspecteur d’académie Mbaye Babou a salué la bonne organisation de l’examen.



"Toutes les mesures édictées par le gouverneur de la région sont respectées et dans les centres où nous sommes allés, les enseignants sont tous présents", a-t-il ajouté.



L’IA a rappelé que le téléphone est formellement interdit pour tous les examens, appelant les parents d’élèves à veiller à ce que les candidats aux différents examens n’amènent pas de téléphone portable.



La région de Matam compte 83 centres d’examen répartis dans les trois IEF. Matam a 46 centres, Ranérou Ferlo dispose de 4 et Kanel en a 32 pour un effectif de 10.113 candidats.























aps