MATAM : DU MATÉRIEL DE PROTECTION CONTRE LE COVID-19 ET DES DENRÉES ALIMENTAIRES OFFERTS AUX RÉFUGIÉS

Le Comité national chargé de la gestion de la situation des réfugiés a offert samedi du matériel de protection contre le Covid-19 et des denrées alimentaires aux réfugiés vivant dans la région de Matam (nord).



Le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et l’Office africain pour le développement et la coopération (Ofadec) ont contribué au don d’une valeur de 15 millions de francs CFA, remis aux bénéficiaires à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale des réfugiés.



‘’Les réfugiés sont en première ligne du combat contre la pandémie de coronavirus’’, a dit lors de la réception du don l’adjoint du gouverneur de Matam, chargé des affaires administratives de la région, Cheikh Dao.



‘’Vous venez compléter les actions que l’Etat mène dans le cadre d’un vaste programme de riposte contre la pandémie de coronavirus’’, a-t-il ajouté, s’adressant aux représentants du Comité national chargé de la gestion de la situation des réfugiés, du HCR et de l’OFADEC.



M. Dao a invité les réfugiés vivant dans la région de Matam au respect des gestes barrières, notamment le port du masque, un outil de prévention du Covid-19 dont ils en ont beaucoup reçu des donateurs.



Des réfugiés mauritaniens vivent dans la région de Matam depuis trois décennies, à la suite de heurts survenus en 1989 entre la Mauritanie et le Sénégal.