MATAR BA SALUE LES EFFORTS DU CNG DE LUTTE

Le ministre des Sports, Matar Ba, a salué, vendredi, à Diourbel, les efforts du Comité national de gestion de la lutte (CNG) pour développer cette discipline.



’’Je dis toute la satisfaction du ministère des Sports parce que le CNG est en train, contre vents et marées, de faire des pas qualitatifs et d’engager les réformes qu’il faut pour développer la lutte simple au Sénégal et aussi la lutte avec frappe’’, a-t-il dit.



Le ministre des Sports s’exprimait lors de la cérémonie d’ouverture de la 22ème édition du championnat national de lutte simple doté du drapeau du chef de l’Etat.



Ce tournoi va se poursuivre jusqu’au dimanche.



La première journée est marquée par la cérémonie officielle et la compétition par équipe.



Les lutteurs ont fait la visite médicale et la pesée jeudi.



La journée de samedi est consacrée à la compétition individuelle par catégorie de poids jusqu’en demi-finale, suivie de la compétition open 86 kg et plus jusqu’en demi-finale.



Les finales sont prévues, dimanche.



La région de Diourbel a remporté l’édition 2021.























































aps