MATCH MALAWI-SÉNÉGAL : DERNIÈRE SÉANCE D’ENTRAINEMENT DES LIONS

La Sélection nationale du Sénégal a effectué ce lundi apres midi s, sa dernière séance d’entrainement avant la rencontre face à la au Malawi prévue ce mardi 15 octobre à 15h00 GMT, pour le compte de la 4ème journée des préliminaires de la CAN Maroc 2025



Tous les joueurs , y compris Iliman Ndiaye qui a été ménagé à la séance de la veille ont participé à cette séance qui s’est déroulée au Bingu national stadium de Lilongwe.



Les Lions ont ainsi fait une mise en place qu’ils comptent rééditer ce mardi contre le Malawi qui est dos au mur et qui a besoin d’une victoire pour se relancer dans la compétition.



En conference de presse d’avant match, le Coach du Senegal Pape Thiaw et le joueur Nampalys Mendy ont tout compris que le match se sera pas facile pour eux , mais ont promis de mettre tous les ingredients de leurs coté pour remporter cette rencontre et se qualifier à la phase finale de cette CAN Maroc 2025 dès la quatrieme journée.































FSF