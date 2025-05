MATIÈRES PREMIÈRES, PÉTROLE, GAZ... L'UKRAINE ET LES ÉTATS-UNIS SIGNENT UN ACCORD ÉCONOMIQUE HISTORIQUE

Le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent a annoncé ce mercredi 30 avril que les États-Unis et l'Ukraine ont signé un accord établissant "un fonds d'investissement dans la reconstruction", après des semaines de dures négociations sur l'accès aux ressources naturelles ukrainiennes.



"En reconnaissance du soutien financier et matériel important que le peuple des États-Unis a fourni à l'Ukraine depuis l'invasion de la Russie, ce partenariat économique met nos deux pays en position de collaborer et d'investir ensemble pour assurer que nos actifs, nos talents et nos capacités puissent accélérer la reconstruction économique de l'Ukraine", relève le communiqué, qui ne donne pas de détails sur le contenu de l'accord.



"C’est l’État ukrainien qui détermine où et quoi extraire"



Pour Scott Bessent, l'accord a été permis "grâce aux efforts inlassables de Donald Trump pour garantir une paix durable". "La sécurité économique est une sécurité nationale", a-t-il précisé via une vidéo publiée sur son compte X.





La signature du document a été confirmée par la ministre ukrainienne de l'Économie Yulia Svyrydenko, en visite à Washington. L'accord financera des "projets d'extraction de minerais, de pétrole et de gaz", selon elle. La ministre précise que "toutes les ressources sur notre territoire et dans les eaux territoriales appartiennent à l’Ukraine".



"C’est l’État ukrainien qui détermine où et quoi extraire. Le sous-sol reste propriété de l’État, c’est inscrit dans l’accord", précise-t-elle.



Selon elle, ce fonds "attirera les investissements occidentaux dans notre pays" et sera géré "conjointement avec les États-Unis". "Aucune des deux parties n’aura de vote dominant, ce qui reflète le partenariat égalitaire entre l’Ukraine et les États-Unis", se félicite-t-elle.







Une précédente mouture de ce texte aurait dû être signée lors de la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky à la Maison Blanche fin février, mais son altercation inédite avec son homologue américain avait précipité son départ sans signature de l'accord.



Une nouvelle version, proposée par Washington en mars, avait été jugée très défavorable par des députés ukrainiens et des médias.





Au fil des négociations, ce document a pu être transformé en une version plus acceptable pour Kiev, selon des responsables ukrainiens. Notamment, contrairement à ce que souhaitait Donald Trump, le texte ne reconnaît pas comme une dette vis-à-vis des États-Unis les dizaines de milliards de dollars d'aide militaire et financière américaine accordées à l'Ukraine par son prédécesseur Joe Biden.

































Bfmtv