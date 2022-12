MAUVAISE NOUVELLE POUR LE PSG : JEAN-CLAUDE BLANC (DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ) VA PARTIR

Depuis 2011 et l'arrivée de QSI en tant que propriétaire du Paris Saint-Germain, nombreux sont les directeurs sportifs à s'être succédés. En revanche, lui n'a jamais bougé. Débauché à la Juventus Turin pour occuper le poste de Directeur général délégué, Jean-Claude Blanc avait rejoint la capitale en octobre 2011... et va la quitter douze ans plus tard selon un communiqué du PSG. Il devrait rejoindre Nice et le projet INEOS selon L'Equipe. Une belle prise pour ces derniers, une grosse perte pour Paris.

A son poste, Jean-Claude Blanc est considéré comme une pointure. A la Juventus Turin, où il a officié de 2005 à 2011, le Savoyard a été l'homme du redressement après la rétrogradation en Serie B après l'affaire du "Calciopoli". C'est vers lui que se sont tournés les propriétaires pour refaire du club piémontais une place forte en Italie. Président opérationnel de la Juve au moment de plusieurs crises, l'homme fait partie des premiers arrivés dans les bagages des Qataris à Paris.



DIRECTION NICE POUR BLANC ?

Si son nom est connu, c'est avant tout pour ses compétences car, loin du terrain, Jean-Claude Blanc est rarement mis en avant. Au PSG il s'occupe de tout ce qui n'est pas lié au sportif, notamment du sponsoring mais aussi de la construction du nouveau centre d'entraînement qui devrait voir le jour la saison prochaine. Il ne sera pas là pour l'inaugurer. "Le club s'est énormément développé durant cette période, a salué Nasser Al-Khelaïfi. Il part avec notre gratitude, et restera pour toujours membre de notre famille".

C'est une autre famille que devrait rejoindre Jean-Claude Blanc dans le courant de cette année. Selon L'Equipe, qui avait révélé le départ de celui-ci avant la communication du club, Blanc va rejoindre, dans le courant de l'année 2023, le sud de la France et plus particulièrement l'OGC Nice. Le club azuréen vit, comme le PSG il y a douze ans, une transformation à son échelle avec l'arrivée du groupe INEOS comme propriétaire. Les Britanniques ont semble-t-il ciblé la bonne personne pour faire de leur projet l'un des plus prometteurs des prochaines années.