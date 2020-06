MBAYE NIANG ENCORE PLUS PRÈS DE L’OM, MALGRÉ RENNES

Malgré la mise en garde de Nicolas Holveck, le nouveau président de Rennes, Mbaye Niang et l’Olympique de Marseille continuent de manifester leur commune volonté de collaborer lors des prochaines saisons, déclare le quotidien L’Equipe.



L’entraîneur de l’OM, le Portugais André Villas-Boas, a évoqué avec l’attaquant sénégalais sa volonté de faire évoluer son système de jeu, qui va passer du 4-3-3 au 4-4-2, indique le quotidien sportif dans son édition de lundi.



‘’Quelques semaines avant le confinement, Niang a conversé au téléphone avec Villas-Boas, qui a brièvement évoqué la possibilité de passer en 4-4-2 avec un alléchant quatuor offensif (Payet à gauche, Thauvin à droite, Benedetto et l’international sénégalais dans l’axe)’’, écrit L’Equipe.



‘’Cela serait une petite révolution pour le technicien très attaché à son 4-3-3 depuis son arrivée à l’OM, et l’hypothèse mérite d’être approfondie. De nouveaux échanges sont prévus dans les prochains jours’’, ajoute le journal.



Niang a déclaré récemment qu’il était prêt à rejoindre l’OM, même avec une baisse de salaire.



L’attaquant sénégalais s’est payé une maison à Cassis, dans le septième arrondissement de Marseille, selon L’Equipe.



Le journal ajoute que Mbaye Niang s’est actuellement confiné à Marseille avec sa famille et a rendu les clefs de sa villa en Bretagne, où il a été victime d’un vol, le 5 mars dernier.



Le président de Rennes, Nicolas Holveck, précise qu’il n’y a ‘’aucun contact’’ entre son club et l’OM, concernant l’attaquant sénégalais.



Rennes ‘’n’a reçu aucune offre’’ pour un transfert de Niang vers un autre club, a-t-il insisté.





































APS