MCA-Sénégal II : 360 milliards de Fcfa pour l’accès universel à l’électricité à l’horizon 2025.

360 milliards de Francs Cfa : c’est le montant global dégagé pour la mise en œuvre du second programme Millennium Challenge Account-Senegal. Un projet ambitieux qui vient une fois de plus raviver les liens étroits entre les Etats-Unis d’Amérique et le pays de la Téranga.



Placé sous sa supervision, le Ministre d’Etat, Secrétaire général de la Présidence de la République a présidé ce matin la première session inaugurale du Conseil de Surveillance (CS) du MCA- Senegal.



Cet organe mandaté par le Gouvernement du Sénégal est chargé de « veiller au bon fonctionnement du programme MCA-Sénégal II, donner des orientations et formuler des recommandations visant à garantir la réalisation des projets conformément aux objectifs et aux directives du MCC ».



Selon Mahammed Boun Abdallah Dionne, ce quinquennat sera exclusivement consacré à la réalisation d’infrastructures électriques ainsi qu’à des réformes institutionnelles pour assurer un accès universel à l’électricité à l’horizon 2025.



Bénéficiant en moins de dix ans de l’aide financière du Millennium Challenge Account (MCC), le Sénégal va ainsi moderniser et renforcer le réseau de transport de la Senelec avec plus d’efficience dans l’accès à l’électricité en milieu rural et périurbain.



Estimé à 600 millions de dollars, les USA vont subventionner le projet à hauteur de 550 millions de dollars en plus de la contribution du gouvernement du Sénégal de 50 millions de dollars.