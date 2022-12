MCC – Le Sénégal sélectionné pour un nouveau compact : En route vers le 3ème mandat

Le gouvernement américain annonce de nouveaux partenariats avec quatre pays pour des projets de développement. Le Conseil d’administration du Millennium challenge corporation (Mcc) a sélectionné la Gambie, le Togo, la Mauritanie et le Sénégal, pour développer de nouveaux programmes de subventions. L’annonce a été faite à l’occasion du coup d’envoi du sommet États-Unis-Afrique ouvert le 13 décembre 2022 à Washington. «L’annonce est symbolique à la fois de l’engagement durable des États-Unis envers l’Afrique, et de l’engagement du Mcc à créer une communauté mondiale plus forte et plus résiliente», commente la Directrice Générale du Mcc citée dans un communiqué de l’Agence des États-Unis pour le développement international (Usaid). Alice Albright a ajouté : «La sélection de ces pays par notre conseil d’administration confirme l’aspiration et l’engagement de chaque pays envers les principes démocratiques, ainsi que leur intention de réaliser les investissements et les changements institutionnels nécessaires pour construire un avenir plus prospère pour leurs communautés. La décision du conseil d’administration du Mcc arrive à un moment critique, et nous sommes impatients de travailler avec chaque pays pour développer un programme qui répondra aux défis les plus pressants auxquels leurs économies sont confrontées».



Sur le choix de ces pays, le document note que «le conseil d’administration du Mcc présidé par le secrétaire d’État américain Antony Blinken, a choisi la Gambie et le Togo pour développer ses premiers compacts, le programme de subvention quinquennal du Mcc qui se concentre sur les investissements d’infrastructure à grande échelle et aborde les réformes politiques et institutionnelles. Le conseil d’administration a également choisi le Sénégal pour développer un compact régional compétitif ainsi que la Mauritanie pour un programme de seuil. Les programmes de seuil constituent le moins large programme de subvention de la Mcc qui est conçu pour soutenir les réformes politiques et institutionnelles qui s’attaquent aux facteurs limitant la croissance économique d’un pays».



Il faut relever que le Sénégal a déjà un Compact en cours, qui a été signé en 2018 avec les autorités américaines, et qui arrive à son terme en 2025. Ce second programme Mca Sénégal, d’un montant de plus de 300 milliards de Francs Cfa (600 millions de dollars), est destiné à faciliter l’accès à l’électricité à un coût abordable pour les populations. Les autorités sénégalaises et leurs partenaires américains ont voulu en faire un élément intégral du Plan Sénégal émergent.

La sélection du Sénégal pour un troisième financement du Mca, au-delà de la confiance en les capacités du pays à mener avec sérieux et détermination ses projets, dans le respect des critères de bonne gouvernance, est surtout un indicateur de la qualité des relations qui unissent les deux pays. Les pays qui bénéficient d’un second compact du Mca ne sont pas nombreux. Et voir un pays qui n’a pas encore achevé son second compact se voir proposer un troisième financement, ne doit pas se trouver facilement.



Même sans le déclarer officiellement, on ne peut s’empêcher de penser que le contexte international actuel, et les positions fermes prises par le Sénégal, n’ont pas dû être étrangers à cette cour assidue de l’Administration Biden envers Macky Sall et son gouvernement.



Pour mieux enrober la chose, l’Administratrice du Mcc, Mme Albright va déclarer : «Le Mcc est un partenaire indéfectible des gouvernements du continent africain depuis la création de notre agence en 2004, investissant 9,5 milliards de dollars dans 24 pays africains. Avec ces nouvelles sélections, le Mcc étend ses programmes actifs à 14 pays d’Afrique avec des programmes compacts et des programmes de seuil d’une valeur de 3 milliards de dollars, et 2,5 milliards de dollars supplémentaires dans le pipeline».



Parmi les critères de sélection, le document de presse souligne que «le Mcc examine régulièrement la performance politique de ses pays partenaires tout au long du développement et de la mise en œuvre d’un compact ou d’un programme de seuil». Face à ces considérations, on ne peut s’empêcher de s’étonner de la présence du Togo parmi les pays nouvellement sélectionnés, si l’on sait que l’Homme Faure de ce pays a une conception assez personnelle de la démocratie et des droits de l’Homme



























































Le Quotidien