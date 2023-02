[MEDIA’TEK] Dieynaba Seydou Ba : Une carrière bâtie à coup d’ambitions

La journaliste accompagne l'auditeur depuis plus d'une vingtaine d'années sur les ondes de la Radio Futurs Médias. Mais derrière cette voix suave et posée se cache une femme de tête qui gère une entreprise d'événementiel spécialisée dans l'immobilier.



« Le journalisme mène à tout », dit-on. Dieynaba Seydou Ba ne reçoit pas dans les studios de la RFM au sortir d'un flash info mais plutôt à Race Com. C’est dans les locaux de son entreprise d'événementiel, spécialisée dans l'immobilier sise à la Cité Keur Gorgui, que Dieynaba Seydou Ba s’ouvre à MEDIA’TEK. Sans filtre et sans maquillage, la trentenaire au teint clair et à la taille moyenne se livre sur sa carrière.



Elle est entrée dans le métier « par accident ». C’est en classe de seconde que la jouvencelle se rend à la Radio Futurs Médias pour du travail en 2003. Née dans une famille modeste, la jeune fille a très tôt voulu venir en aide aux siens. Ambitieuse, elle tente sa chance à la RFM pour postuler aux ‘avis et communiqués’. Mais le destin a déjà choisi sa destination. Sa voix va la propulser directement vers la voie de la rédaction. Elle côtoie des grands noms de la presse tels que Mamadou Ibra Kane, Alassane Samba Diop, Antoine Diouf ou encore Bougane Gueye Dany. Ces derniers vont forger la carrière de l’apprentie journaliste. «Ce sont des gens qui ont été des piliers pour moi et m’ont aidé à me construire», livre Dieynaba Seydou Ba plongée dans ses souvenirs. Cette dernière reconnaît que ses encadreurs l’ont fait aimer la radio.



La radio fait passer à la télé



La lycéenne combine ce boulot avec ses études. Après les études, Dieynaba Seydou Ba passe le concours de l’académie audiovisuelle de Paris à Dakar. «Je me suis inscrite et j’ai fait la formation à la RTS pendant deux ans et demi », confie-t-elle. Le sésame en poche, la journaliste affirme que le diplôme a été bénéfique pour elle mais le plus important est l’encadrement reçu des ténors. Une formation qui n’a pas de prix, selon la femme de 38 ans.



«Dieynaba la machine» impose sa voix à la RFM. Les reportages et autres papiers n’ont plus de secret pour la journaliste. Sa voix fait écho et l’aide à se faire un nom de par sa rigueur et son amour de la radio. «J’adore ce médium car c’est avec lui que mon histoire a commencé», affirme-t-elle un sourire en coin. Mais c’est en 2012 que la journaliste se retrouve devant le petit écran. Plus de voix sans visage !



Sama Keur (ma maison) ou la construction d’une reconversion



Dieynaba Seydou Ba rejoint la Télé Futurs Médias (TFM) avec un tout nouveau concept d’émission en 2012. C’est grâce aux conseils d’une amie qu’elle va bâtir brique par brique les fondements de son émission. « Elle m’a parlé de Stéphane Plaza (présentateur français et agent immobilier NDLR) qui présente une émission sur l’immobilier », explique-t-elle. De fil en aiguille, ‘sama keur’ se cimente dans l’esprit de la trentenaire. « Avec Sama Keur, beaucoup ont pu acheter une maison sans pour autant être arnaqué», confie la présentatrice tv. Une émission sur l’immobilier qui cumule une dizaine d’années d’existence.

«La spécialisation m’a permis de me détacher et d’exploiter un autre créneau. Je me considère comme acteur du bâtiment», fait savoir la cheffe d’entreprise. En effet, c’est en 2016 qu’elle va mettre sur pied Race.com. La structure est spécialisée dans tout ce qui est événementiel lié à l’immobilier. L’un des premiers challenges de Race.com est l’organisation du Salon de l’habitat.



Le vœu de faire comprendre l’écosystème



Dieynaba Seydou Ba se lance dans l’organisation de cet événement. Cette dernière se rend compte très vite que c’est une société non sénégalaise qui organise le salon de l’habitat. « J’ai voulu en tant que sénégalaise organiser cela pour mes compatriotes », glisse la fondatrice de Race.com. En 2017, elle tient à la Place de l’indépendance son premier salon avec peu de ressources. C’est grâce à l’argent épargné reçu des voix-off qu’elle arrive à aller au bout de ce défi. « C’est une première expérience qui m’a forgé et m’a permis d’organiser dans la sous-région », avoue-t-elle. Dieynaba Seydou Ba va organiser une deuxième édition en 2018 et une autre édition. Bamako et Abidjan vont aussi accueillir le Salon pour les Sénégalais de la sous-région. «Il s’agit d’aider à comprendre l’écosystème de l’immobilier», renseigne l’initiatrice. Des rencontres entre professionnels et des expositions pour permettre aux Sénégalais de la diaspora de venir voir les programmes sur place pour accéder à la bonne information.



Race.com va donner naissance à DSB Immo qui est une plateforme digitale qui aide les gens à acquérir un foncier sécurisé et propose un accompagnement sur la gestion locative. D’après Dieynaba Seydou Ba, l’idée est de permettre aux Sénégalais d’ici et d’ailleurs d’accéder à l’information sur l’immobilier en temps réel. «Ce site se veut être une solution pour ces Sénégalais en donnant des informations», affirme-t-elle tout en soulignant qu’ils comptent travailler avec des notaires, des architectes pour donner la bonne information.

















































