MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE : LE JUGE DEMBA KANDJI HÉRITE DU FAUTEUIL DE Me ABC

Le jeu de chaises musicales se poursuit au sein de la Magistrature. Après la vague de nominations survenue hier, dans les hautes instances juridictionnelles du pays, à l’instigation du Conseil Supérieur de la Magistrature, des réajustements continuent de se faire.



Selon des informations exclusives obtenues par Emedia, l’ex Premier président de la Cour d’Appel de Dakar, qui avait été détaché auprès de la présidence de la République lors de la réunion d’hier du Conseil supérieur de la Magistrature, ne va pas trainer dans les couloirs du Palais. Son détachement n’y est que provisoire. En effet, le juge Demba Kandji devrait atterrir, dès le mois de juin, à la tête de la Médiature de la République, en remplacement de Me Alioune Badara Cissé qui termine son mandat de 6 ans.



En sa qualité de Premier président de la Cour d’Appel, poste qu’il occupe depuis 2010, et de président de la Commission de recensement des votes, le Juge Kandji avait annoncé les résultats provisoires de la dernière élection présidentielle, en février 2019, consacrant la réélection de Macky Sall. Sa dernière sortie publique date du 8 mars dernier, lors d’une journée de réflexion portant sur les "Nouveautés et défis de la loi sur la criminalisation de l’infraction du viol." « Nous appliquerons cette loi sans état d’âme mais nous devons éviter de commettre des erreurs judiciaires », avait-il alors déclaré.

































































emediasn