MÉDINA- Ex agent de la Division des Recettes de la mairie, Doudou Fall succombe à ses blessures-Ce que l'on sait de cet employé de Bamba Fall ...Le maire de la Médina annonce une plainte contre Suma Assistance...

Très grièvement blessé jeudi et inconscient, il revient à dakarposte que le nommé Doudou Fall avait été transféré en urgence absolue à la clinique Suma Assistance sise à Keur Gorgui.



Selon des informations fiables en notre possession, il ressort que ce désormais ex agent de la mairie de la Médina devait passer sur le billard (comprenez se faire opérer). La cause?

Parmi les préposés à la collecte des recettes de la commune de Médina, il souffrait gravement depuis qu'il a reçu un projectile sur la tête et son cas nécessitait une intervention en urgence.



Le maire Bamba Fall annonce une plainte



"Effectivement, Doudou Fall devait se faire opérer hier, malheureusement il est décédé ce vendredi peu après son admission à l'hôpital Principal de Dakar. D'ailleurs, le maire Bamba Fall compte porter plainte contre Suma pour non assistance à une personne en danger" fait savoir une source au parfum de ce qui se trame dans la commune du fief qui a vu naître tant de sommités.



Aux dernières nouvelles, la levée du corps du disparu, qui émargeait également dans un site d'informations Médinois, est prévue dans 48h à la devanture de la mosquée de Thieurigne.

"Je crois savoir qu'on attend l'arrivée à Dakar de son guide spirituel Mame Thierno Birahim Mbacké dit Ndamal Darou" nous souffle une source.



Le défunt avait la quarante révolue. Décrit fidèle parmi les plus fidèles de l'édile Médinois, feu Doudou Fall laisse orphelin une épouse et un bébé âgé à peine d'un...mois.



Toute la rédaction de dakarposte compatit et présente ses condoléances émues à sa fratrie biologique éplorée, à l'ensemble du personnel de la mairie Médinoise bref à toute la population de ce quartier populaire situé dans la partie sud de la capitale, limitrophe de Dakar-Plateau.



Que son âme repose en paix et qu'il demeure éternellement dans les jardins de Firdawss sous lesquels coulent des ruisseaux!











njaydakarposte@gmail.com