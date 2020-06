MEDINA : PROXÉNÉTISME, VIOLENCE ET VOIE DE FAIT - Des amis se retrouvent à la barre pour une prostituée

C’est une histoire de jambes en l'air qui a mal tournée. Les faits se sont déroulés à la Médina, le 17 juin dernier. Ce jour-là, aux environs de 21 H 30, Pape Souleymane Gueye a reçu la visite de Fatoumata Ba, âgée de 23 ans. Avec qui il a entretenu des rapports sexuels. Après avoir satisfait son libido, il était presque l'heure du couvre-feu. C’est ainsi que la fille lui a demandé la permission de dormir dans sa chambre. Fatoumata lui a aussi demandé à manger. Pape Gueye est allé chercher le dîner. En cours de route, il rencontre son ami Yelly Coulibaly sur l'avenue Blaise Diagne. Il lui a soufflé la présence de Fatoumata dans son domicile. Rapidement, Yelly s'est rendu à la maison de Pape. Voulant coucher avec la fille, elle lui a demandé 4.000 FCfa pour un coup. Yelly a accepté en remettant un billet de 5000 FCfa. Il a tiré un coup avant que Pape Souleymane ne revienne. Voulant une autre partie, Fatoumata n'a pas accepté, disant qu’elle est fatiguée. La jeune femme a refusé de lui rendre ses 1000 FCfa. Suite à des échanges houleux, Yelly a violenté Fatoumata, cognant sa tête contre le mur. Heureusement que Pape S Gueye, qui revenait du restaurant, est tombé sur la scène. Lui aussi a demandé à Yelly les 1000 Fcfq pour avoir couché avec la fille dans sa chambre. Le jeune homme a catégoriquement refusé. Il s'en ai suivi une altercation. Pape Souleymane Gueye s'est rendu à la police en compagnie de Fatoumata Ba pour porter plainte contre Yelly Coulibaly. Arrêté, celui-ci a tout expliqué aux enquêteurs. Finalement, tous les trois ont été inculpés. Le proxénétisme est visé contre Pape Souleymane Gueye, violence et voie de faite pour son ami Yelly. Et comme Fatoumata Ba n’a pas de carnet sanitaire, elle est poursuivie de prostitution illégale. Mais, elle a bénéficié d’une mise en liberté provisoire avec Yelly.



1 mois ferme pour souleymane, 2 mois avec sursis pour Yelly et la prostituée



Le dossier a été jugé, aujourd’hui, au tribunal des flagrants délits de Dakar. Soudeur métallique de profession, 50 ans, divorcé et père d'un enfant Pape Souleymane Gueye a contesté l'infraction de proxénétisme mais il a reconnu avoir informé à son co-prévenu de la présence de la fille. «On s'est croisé sur l'avenue Malick Sy. Je lui ai dit que Fatoumata est chez moi. Sérieusement, c’était pour qu'il aille la voir. Mais il est parti à mon insu. Il a entretenu des rapports sexuels avec elle. Après pour une affaire de 1000 FCfa , il l'a brutalisé. C’est pourquoi j’ai porté plainte. Mais je ne lui ai pas demandé de l'argent pour avoir couché avec la fille dans ma chambre », a-t-il soutenu. Ses déclarations ont été battues en brèche par Yelly qui a reconnu les faits. Dans sa version, il a avoué avoir entretenu des rapports sexuels avec la jeune fille à 4000 FCfa pour un coup dans la chambre de Pape Souleymane. Lequel lui a demandé 1000 FCfa. Fatoumata Ba n'a pas comparu. Dans son réquisitoire, le parquet a estimé que les faits sont constants. Il requis 2 mois assortis du sursis contre Yelly Coulibaly et Ramatoulaye. 1 mois ferme pour Pape S Gueye avec une amende de 250 mille FCfa. Le tribunal a donné l'opportunité aux prévenus qui n'ont pas de conseils de dire leurs derniers mots pour leur défense. Yelly a sollicité la clémence du juge.

Quant à Pape Souleymane, il a maintenu ses déclarations. En rendant son jugement, le tribunal a suivi le parquet, déclarant les prévenus coupable des faits qui leur sont reprochés. Yelly et Fatoumata ont été condamnés à 2 ans de sursis. Pape Souleymane a eu une peine ferme d'un mois assortie d'une amende de 250 mille FCfa.