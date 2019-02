MEETING OUVERTURE IDY À THIÈS : ORANGE MÉCANIQUE !

Si c’était une compétition sportive, on aurait dit que Idrissa Seck a réussi son match d’entrée. Le candidat de la Coalition Idy2019 a été bien accueilli à Thiès, sa ville natale, qu’il a choisie pour l’ouverture de sa campagne pour présidentielle du 24 février 2019. Ç’est vers 19h que son cortège est arrivé dans la capitale du rail.A l’entrée de la ville où l’attendaient ses militants pour l’accueillir, il était difficile de se frayer un chemin. De l’autre côté de la chaussée, les automobilistes son obligés de stationner leur véhicule pour céder la route au cortège du candidat de la Coalition Idy2019. Installés sur des motos Jakarta ou debout, des militants, habillés de tee shirts à l’effigie de leur leader, drapelets à la main suivent le cortège d’Idrissa Seck. Destination : la Promenade des thiessois.Aux acclamations et chants de victoire de ses partisans, Idrisssa répond parfois par des souries et des signes de la main. Tout de blanc vêtu, il serre la main aux militants agglutinés autour de son véhicule, rendant la circulation impraticable. Un véritable raz de marée humain aux couleurs orange.















