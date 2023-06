MERCATO - LIONEL MESSI VA REJOINDRE LA MLS : "J'AI PRIS LA DÉCISION D'ALLER À MIAMI"

Lionel Messi s'en va vers d'autres cieux. Dans un entretien accordé à plusieurs médias, le désormais ex-joueur du PSG a confirmé son choix de rejoindre l'Inter Miami, qui évolue dans le championnat nord-américain (MLS). "J'ai décidé que j'allais à Miami, je n'ai pas (un accord) conclu à 100% ou peut-être qu'il reste des choses à faire, mais nous avons décidé de poursuivre notre voie là-bas", a déclaré le septuple Ballon d'Or aux journaux espagnols, Diario Sport et Mundo Deportivo.



Concernant l'intérêt du Barça, le septuple Ballon d'Or a confirmé qu'un retour avait bel et bien été envisagé. "Je voulais vraiment retourner au Barça, a-t-il assuré. Mais après avoir vécu ce que j'ai vécu (en 2021) et mon départ, je ne voulais plus me retrouver dans la même situation : attendre de voir ce qui allait se passer et laisser mon avenir entre les mains d'un autre (...) J'avais des offres en Europe, mais la seule équipe européenne que je voulais était le Barça (...) Après le sacre au Mondial et étant donné qu'il est impossible de revenir au Barça, c'est le moment d'aller en MLS vivre le football d'une manière différente, et profiter plus de la vie quotidienne. J'ai bien sûr la même soif de victoire et la même envie de faire les choses bien, mais avec plus de calme."



"Même si j'ai entendu que la Liga avait accepté (les conditions financières) et que tout était OK pour que je revienne... Il manquait encore beaucoup de choses. J'ai entendu qu'ils devaient vendre des joueurs ou baisser leurs salaires, et c'est quelque chose que je ne voulais pas, je ne voulais pas être responsable de quelque chose comme ça", a ajouté Messi.



JE NE PRENDS PAS MES DÉCISIONS EN FONCTION DE L'ARGENT

Dans cet entretien diffusé à 21h, Messi affirme également avoir reçu une offre provenant de l'Arabie Saoudite. Pour l'attirer dans ses filets, le royaume était prêt à toutes les folies, un salaire de 400 millions d'euros par saison ayant été avancé par plusieurs médias. De hauts dirigeants d'Al-Hilal avaient même fait le déplacement à Paris dimanche pour tenter de conclure le deal, avait appris l'AFP auprès de sources proches des pourparlers. Début mai, une source saoudienne proche des négociations avait affirmé à l'AFP que le transfert était "une affaire conclue". "Mais je ne prends pas mes décisions en fonction de l'argent", a-t-il répondu ce mercredi soir, regrettant presque son passage au PSG.



Amoureux de Barcelone, où il a été en contact "toute la saison" avec Xavi, le champion du monde argentin n'exclut pas d'y revenir un jour. "Je n'ai pas dit au revoir comme j'aurais aimé le faire, comme je crois que je l'aurais mérité. Il y a eu des rumeurs horribles me concernant, comme si j'avais été le méchant du film. Je n'ai pas beaucoup aimé ça parce que ça ne s'est pas passé comme ça (...) Je souhaite rester toujours proche du club. Je reviendrai vivre à Barcelone, c'est quelque chose dont nous sommes certains avec ma femme et mes enfants. Et espérons que je puisse un jour revenir pour aider le club. Parce que c'est un club que je soutiens et parce que j'ai reçu le soutien de tout le monde durant toute ma carrière."



LE BARÇA VA LUI RENDRE HOMMAGE

Peu après l'annonce de cette décision, le Barça a publié un communiqué officiel. "Le lundi 5 juin, Jorge Messi, père et représentant du joueur, a fait part au Président du FC Barcelone, Joan Laporta, la décision de Leo Messi de signer à l'Inter de Miami. Cette décision est survenue malgré l'offre présentée par le Barça, au vu de l'intérêt commun du Club et de Leo Messi. Le Président Joan Laporta a compris et respecté la décision prise par Messi de vouloir évoluer dans un championnat moins exigeant et moins médiatique, ce qui engendrera moins de pression sur le joueur que lors des dernières saisons", écrit le club catalan.

"Joan Laporta et Jorge Messi travaillent sur un hommage de la part de tout le barcelonisme envers un joueur qui est et sera toujours aimé au Barça", est-il annoncé.