MERCATO - POGBA, HAZARD, GRIEZMANN, COUTINHO, NEYMAR : 100 MILLIONS, BARRE MAUDITE OU GRAND N'IMPORTE QUOI ?

Rédigé par Dakarposte le Mardi 17 Mai 2022 à 00:39

Ils sont douze à avoir coûté plus de 100 millions d'euros dans l'histoire du football. Combien les valaient vraiment ? A l'heure où Victor Osimhen et Frenkie De Jong pourraient rejoindre le club, force est de constater l'échec de ces opérations gigantesques qui, le plus souvent, finissent en flop. De Neymar à Antoine Griezmann, zoom sur ces hommes qui ne valaient pas tous 100 millions…