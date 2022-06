MERCATO - SADIO MANÉ TRANSFÉRÉ AU BAYERN MUNICH : LE GRAND SACRIFIÉ DE LIVERPOOL, LE GRAND OUBLIÉ

Rédigé par Dakarposte le Mardi 21 Juin 2022 à 16:34

En passe d'être transféré au Bayern Munich pour 40 millions d'euros, Sadio Mané tourne la page de six années pleines à Liverpool. Chez les Reds, le Sénégalais a pris une ampleur inattendue, s'imposant comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Mais parce que c'est lui et parce que c'est Liverpool, il n'a jamais incarné la tête qui dépasse. Et n'a pas eu la reconnaissance nécessaire.