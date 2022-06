"MERCREDI DE TOUS LES DANGERS"- Vers l'interdiction de manifester pour " risques de troubles à l’ordre public" ?

Jusqu'au moment où ses lignes sont écrites, opposition comme pouvoir maintiennent leur mobilisation prévue ce mercredi au même endroit: à la Place de l'Obélisque. Ils sont légion à avoir le taf, autrement dit ça craint. Grave même. La cause? Autant ceux qui sont du même côté de la barricade de l'opposant Ousmane Sonko sont déterminés à tenir leur rassemblement de protestation contre le régime du Président Macky Sall, autant les partisans de ce dernier sont hardis.





Dakarposte a appris de bonnes sources que le Préfet de Dakar pourrait invoquer des "risques de troubles à l’ordre public " et conséquemment publier un arrêté interdisant toutes les manifestations sur la capitale Sénégalaise.



En tous les cas, les démonstrations prévues peuvent être le prétexte à des débordements et des troubles portant atteinte à la sécurité et à la tranquillité des populations.



Les prochaines heures nous édifieront bien...









