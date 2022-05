MESSI, KEAN-PAREDES, DYBALA, NKUNKU : LES 7 INFOS MERCATO DE MERCREDI

Rédigé par Dakarposte le Mercredi 18 Mai 2022 à 11:27

Lionel Messi compte bien se racheter avec le PSG, qui envisagerait un possible échange entre Leandro Paredes et Moise Kean, Paulo Dybala aurait trouvé un nouveau club pour son futur proche, Christopher Nkunku pourrait bien poursuivre une saison de plus à Leipzig, Alexis Sanchez vers un départ de l'Inter Milan... Voici notre bulletin mercato du jour.