MEURTRE À KOUMPENTOUM / Les assassins du commandant Tamsir Sané tracés... La zone sécurisée... Des gendarmes appelés en renfort

Constatée aux environs de 4 heures du matin, la mort du commandant Tamsir Sané ne devrait guère rester longtemps sans livrer quelques uns de ses secrets. Nos sources nous renseignent que la piste qui mène vers Touba a été prise au sérieux et que des enquêteurs auraient été déjà dépêchés sur les lieux.



En effet, les premiers éléments de l'enquête semblent avoir révélé que les assassins auraient pris, après leur forfait, la destination qui mène vers Touba. Au moment où ces lignes sont écrites, un renfort est déjà sur place et ces gendarmes devraient prêter main forte à leurs collègues de Tambacounda. Les hommes en bleu semblent décidés à mettre la main sur les malfrats et ce, dans un court délai.



Présentement, la zone du meurtre est sécurisée, un haut cadre de l'établissement financier où avait eu lieu le braquage est entendu par les gendarmes.



Les premières informations livrées sur cette affaire font état de 5 bandits munis d'armes à feu ayant attaqué un établissement financier de la place situé à quelques centaines de mètres de la brigade.



Tamsir Sané est réputé être un gendarme modeste, serviable que le devoir a appelé au mauvais moment, lui tout comme cette autre personne grièvement blessée.













dakaractu