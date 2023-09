MEURTRE À MBACKÈ - Les conducteurs de mototaxis jakarta énervés menacent de brûler vifs tous agresseurs alpagués.

Ils sont devenus les cibles privilégiées des malfaiteurs. Les conducteurs de mototaxis Jakarta de Mbacké sont, en effet, fréquemment attaqués et agressés par des individus qui se présentent comme des clients et qui leur tendent, souvent , des pièges savamment ourdis. Il y’a quelques mois, un d’entre eux s’est retrouvé avec une main coupée. Cette semaine , c’est un jeune père de famille ( Birame Guissé) qui a été assassiné, roué de coups de gourdins. Face à la presse, ses camarades ont clairement dit qu’ils ne se laisseront plus faire et qu’ils n’hésiteront pas à brûler vifs tous agresseurs alpagués.





















































































