MEURTRE DU TAXIMAN A YOFF - Ousseynou Diop sera jugé le 2 juin prochain

C’était évident que l’audience de la chambre criminelle soit renvoyée à une date ultérieure. Dakaraposte est en mesure de révéler qu'aujourd’hui, les dossiers inscrits dans le rôle ont été renvoyé en bloc. Parmi lesquels on peut lire l’affaire Ouseeynou Diop, meurtrier du taximan Ibrahima Samb, tué par balle à la station Shell de Yoff.

Son procès qui devait tenir aujourd’hui à la chambre d’accusation a été renvoyé au 2 juin prochain.

Rappelons que cette affaire remonte au 27 octobre 2016. À l’époque, toute était partie suite d’une banale dispute à cause d’une histoire de véhicule mal garé à la station. Il s’en est suivi d’une altercation avant que l'irréparable ne se produise.

Le commerçant, Ousseynou Diop qui a plaidé l’excuse de la provocation. " Il m’a insulté de mère et j’ai pété les plombs ", avait-il déclaré, au cours de l’enquête. Il est accusé de meurtre avec préméditation.



Le défunt Ibrahima Samb avait légèrement heurté la voiture de son tueur, en reculant le taxi qu’il conduisait. Suffisant pour Ousseynou Diop qui a commencé à traiter le taximan Ibrahima Samb de tous les noms.