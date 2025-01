MIGRATION CIRCULAIRE SÉNÉGAL-ESPAGNE | PLUS DE 800 DEMANDES ENREGISTRÉES À SÉDHIOU, DES CANDIDATS CONFRONTÉS À DES DÉFIS LOGISTIQUES

Le Bureau d’accueil, d’orientation et de suivi (BAOS) de Sédhiou, dans le sud du Sénégal, a traité plus de 800 demandes de candidats à la migration circulaire entre le Sénégal et l’Espagne, a annoncé Yaya Diémé, responsable du BAOS, dans un entretien avec l’Agence de Presse Sénégalaise (APS).



Ce programme s’inscrit dans le cadre d’une convention bilatérale visant à faciliter la migration temporaire et sécurisée entre les deux pays. Toutefois, les jeunes de Sédhiou rencontrent des obstacles, notamment pour l’obtention de documents comme le casier judiciaire, indispensable pour constituer leur dossier.



Selon M. Diémé, les dépôts physiques, initialement prévus, ont été suspendus par le ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères au profit d’une procédure en ligne. Cette décision a suscité des frustrations, car de nombreux candidats avaient fait le déplacement pour déposer leurs dossiers en personne.



Pour répondre à ces contraintes, le BAOS prévoit de mettre en place un numéro d’assistance ainsi que des dispositifs dans les mairies pour accompagner les candidats lors du dépôt en ligne. Toutefois, l’instabilité de la connexion internet dans certaines zones de Sédhiou reste un frein important pour les postulants, comme l’a souligné Cherif Sadio, un jeune candidat déçu par la suspension des dépôts physiques.



« La connexion internet est instable dans plusieurs localités, ce qui rend difficile le dépôt des dossiers en ligne. Les autorités doivent reconsidérer cette décision et rouvrir les dépôts physiques pour donner une chance égale à tous les candidats », a plaidé Khalifa Dabo, un autre candidat.



Ces jeunes aspirants à l’émigration, confrontés à un chômage persistant dans leur région, demandent également un prolongement de la date limite des candidatures pour leur permettre de finaliser leurs dossiers dans les meilleures conditions.



Face à ces revendications, les autorités sont appelées à trouver des solutions rapides pour faciliter ce processus, qui représente un espoir pour de nombreux jeunes désireux de contribuer au développement de leurs familles et de leurs communautés à travers la migration circulaire.







































































Rts