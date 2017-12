MOBILE : L’ARTP LANCE LA CAMPAGNE D’IDENTIFICATION DES ABONNÉS

L’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP) a lancé une campagne de fiabilisation de l’Identification des abonnés aux services de la téléphonie mobile afin de permettre aux clients de conserver leurs numéros a expliqué ? mercredi, son directeur général, Abdou Karim Sall.



’’L’ARTP informe les usagers détenteurs de numéros de téléphonie mobile des opérateurs Orange, Tigo, Expresso et Hayo qu’ils doivent obligatoirement s’identifier avec une Carte nationale d’identité ou un passeport avant le 10 novembre prochain’’, a-t-il dit.



L’Autorité de régulation a entamé depuis quelques semaines une ’’Campagne de fiabilisation de l’Identification des abonnés aux services de la téléphonie mobile’’ sur toute l’étendue du territoire national.



Dans un entretien avec l’APS, M. Sall a invité les clients disposant d’un téléphone mobile à se rendre dans les différents points de vente, boutiques ou services des opérateurs de téléphonie pour s’identifier.



Le délai passé, il sera procédé à la résiliation des numéros de téléphone non identifiés, a relevé le Directeur général de l’ARTP.



’’Les abonnés qui accèdent encore aux réseaux télécoms devront donc vérifier s’ils ont été bien identifiés. Dans le cas contraire, ils devront compléter leur identification pour qu’elle soit fiable à l’aide de leur carte nationale d’identité ou leur passeport’’, a ajouté Abdou Karim Sall.



Pour aider les entreprises de télécommunication à parfaire l’identification de leurs abonnés, le régulateur avait sollicité et obtenu de la Direction de l’automatisation du fichier (DAF) l’accès des sociétés de télécommunication au fichier national de la carte nationale d’identité.



’’Cette solution a pour objectif principal de mettre derrière chaque numéro de téléphone une identité fiable, ce qui permettra de lutter de manière efficace contre l’insécurité liée à l’utilisation de la téléphonie mobile’’, a expliqué le directeur de l’ARTP.



