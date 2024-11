MOBILITÉ À DAKAR | LE MINISTRE MALICK NDIAYE INTENSIFIE LES EFFORTS POUR MODERNISER LES TRANSPORTS

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, Malick Ndiaye, a mené ce mercredi une série de réunions cruciales visant à accélérer la transformation des infrastructures de transport au Sénégal. Au cœur de ces échanges, des enjeux stratégiques pour la modernisation du secteur des transports à Dakar, avec un accent mis sur le financement, la coopération internationale et l’innovation technologique.



La première réunion s’est concentrée sur la préparation du prochain conseil interministériel relatif au budget du Conseil exécutif des Transports Urbains de Dakar (CETUD). Le ministre et ses équipes ont examiné les priorités financières du secteur, en particulier pour le projet de restructuration du Réseau de Transport en Commun (RTC) de Dakar.



Les discussions ont porté sur des ajustements budgétaires essentiels pour assurer la continuité des programmes de développement urbain. La restructuration du RTC est un projet ambitieux destiné à repenser l’organisation des transports en commun dans la capitale, une initiative cruciale pour une mobilité urbaine durable et efficace.



La deuxième réunion a vu le Ministre rencontrer M. Ryuichi Kato, représentant de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA). Les échanges ont porté sur plusieurs projets d’infrastructures routières et ferroviaires en cours et à venir.







M. Ndiaye a souligné la nécessité d’une approche collaborative avec la JICA pour développer un schéma directeur phasé, permettant ainsi de respecter les échéances et de livrer des infrastructures de qualité dans les délais prévus. Cette coopération avec le Japon devrait renforcer le secteur ferroviaire sénégalais, avec pour objectif de doter Dakar et ses environs de liaisons modernes et efficaces, au bénéfice de l’ensemble des usagers.



Le ministre Malick Ndiaye a co-présidé une troisième réunion en compagnie de son homologue du Ministère de la Communication, Alioune Sall, pour discuter du projet de Système de Transport Intelligent (STI) avec Huawei. Cette rencontre avec les responsables de Huawei a permis de présenter les avancées du projet, qui prévoit l’installation de technologies de gestion du trafic et de vidéo-verbalisation à Dakar. Le Ministre a souligné l’importance de cette innovation pour améliorer la sécurité et la fluidité du trafic dans la capitale.



Ce projet s’inscrit dans une démarche de mobilité intelligente visant à rendre les déplacements urbains plus sûrs et plus organisés, tout en adoptant des solutions high-tech adaptées aux besoins spécifiques de Dakar.



































































































