MODERNISATION DES TRANSPORTS TERRESTRES | LES DÉFIS ET PERSPECTIVES ABORDÉS PAR BARA SOW, ADMINISTRATEUR DU FDTT

Monsieur Bara Sow, administrateur du Fonds de Développement des Transports Terrestres (FDTT), était l’invité de la matinale Salam Sénégal, ce vendredi, sur Radio Sénégal Internationale. Lors de cette émission, plusieurs questions liées à la modernisation des transports publics et à la tenue prochaine des états généraux du secteur des transports ont été discutées.



Bara Sow a rappelé que le Fonds de Développement des Transports Terrestres a été créé en 2021 dans le but de pallier le déficit de financement dans le secteur des transports terrestres au Sénégal. « Ce fonds a pour mission d’injecter des ressources dans des projets innovants visant à moderniser le secteur, notamment par le renouvellement du parc automobile et la mise en œuvre de nouvelles infrastructures. Le transport est un secteur clé de notre économie », a-t-il affirmé, précisant que l’inefficacité du secteur coûte à Dakar l’équivalent de 6% du PIB chaque année, selon des études.



Sur la question de la vétusté du parc automobile, l’administrateur du FDTT a admis que des efforts restent à faire : « Le fonds est relativement jeune, et la collecte des ressources est difficile. Les redevances dues par l’État tardent à être perçues, mais nous travaillons avec les nouvelles autorités pour trouver des solutions. Cela sera d’ailleurs discuté lors des états généraux des transports », a-t-il précisé.



Quant à la nécessité de professionnaliser le secteur, souvent critiqué pour son manque de rigueur et de réglementation, Bara Sow a souligné que la modernisation ne se limite pas au matériel roulant. Il s’agit aussi de revoir les pratiques des acteurs du secteur. « Nous devons moderniser les méthodes de travail, car nous ne pouvons plus faire du transport comme dans les années 60. Nous mettons l’accent sur la digitalisation et d’autres projets pour accompagner cette transformation », a-t-il ajouté.



Bara Sow a reconnu qu’il est difficile de changer les habitudes, mais il reste optimiste, notamment grâce au leadership du ministre des Transports : « Il est ouvert aux idées modernes et, même si le changement peut être difficile, il est nécessaire. Les états généraux destransports permettront de définir une nouvelle dynamique adaptée aux normes internationales. »



Le problème des transports irréguliers, tels que les voitures communément appelées « war gaindé » et les motos taxis « thiak-thiak », a également été abordé. Bara Sow a annoncé que ces acteurs ont été inclus dans les discussions préparatoires, avec pour objectif de les accompagner vers une formalisation de leurs activités : « C’est un secteur que l’État doit maîtriser et réguler. Nous avons entamé un dialogue avec eux pour les intégrer dans la démarche de modernisation. »



Les états généraux des transports, qui se tiendront lundi prochain sous la présidence du chef de l’État Bassirou Diomaye Faye, seront un moment décisif pour définir l’avenir des transports au Sénégal. De nombreuses questions y seront débattues, et un plan d’action sera soumis au président pour une mise en œuvre progressive des réformes proposées.





































































Rts