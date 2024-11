MODOU LÔ CONSERVE SON TITRE DE ROI DES ARÈNES FACE À SITEU !

Dans un combat intense et riche en émotions, Modou Lô, surnommé « Kharagne Lô », a conservé son titre de Roi des Arènes ce dimanche 24 novembre 2024, à l’Arène nationale. Opposé à Siteu, de l’écurie Lansar, Modou Lô s’est imposé par avertissements dans un duel organisé par Jambaar Productions.



Le combat, très attendu par les amateurs de lutte sénégalaise, a tenu toutes ses promesses. Dès le premier round, les deux protagonistes se sont engagés dans une bataille féroce. Modou Lô, fidèle à son expérience, a tenté de dominer physiquement son adversaire, mais Siteu, surnommé le « Tarkinda », a montré une résistance exceptionnelle.



Au cours de cette première manche, Modou Lô a été touché à l’arcade sourcilière lors d’un échange brutal. Cet incident l’a obligé à passer par le médecin de l’arène, ralentissant temporairement son élan. Cependant, malgré cette blessure, il a repris le combat avec détermination, cherchant à imposer son rythme.



Malgré plusieurs tentatives pour faire chuter Siteu, ce dernier a réussi à tenir tête au Roi des Arènes jusqu’à la fin du premier round de dix minutes. La tension monte d’un cran à la reprise. Les deux lutteurs s’engagent dans un corps-à-corps intense, cherchant chacun à prendre le dessus. Modou Lô, en quête d’une prise décisive, multiplie les attaques. Siteu, fidèle à sa réputation de lutteur explosif, contre avec agilité et parvient à frôler l’exploit en mettant son adversaire en position délicate à quatre appuis.



Malgré cette tentative, la solidité et l’expérience de Modou Lô ont finalement fait la différence. Le combat s’achève sans qu’aucun des deux lutteurs ne parvienne à réaliser une chute nette. C’est finalement sur décision arbitrale, basée sur les avertissements, que Modou Lô est déclaré vainqueur. Une issue qui reflète la discipline et la stratégie du Roi des Arènes face à un adversaire qui n’a rien lâché.



Cette victoire marque la troisième défense réussie du titre de Roi des Arènes pour Modou Lô. Après avoir triomphé face à des lutteurs de renom comme Ama Baldé et Boy Niang 2, il continue d’imposer sa suprématie dans l’arène sénégalaise.



Malgré la défaite, Siteu a montré un potentiel remarquable et une ténacité qui annoncent un avenir prometteur. À 32 ans, le Tarkinda a prouvé qu’il pouvait rivaliser avec les meilleurs et qu’il reste l’un des lutteurs les plus talentueux de sa génération.











































































Rts