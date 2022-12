MONDIAL 2022 - APRÈS FRANCE - MAROC (2-0) - EMMANUEL MACRON : "DIDIER DESCHAMPS EST LÀ AVEC SA BARAKA"

Ils sont à une marche d'écrire la légende. Infaillibles, intrépides, les Bleus ont battu le Maroc (2-0) ce mercredi soir pour se qualifier en finale de la Coupe du monde 2022. Dimanche à Losail (16 heures), ils disputeront leur quatrième finale planétaire sous les yeux d'Emmanuel Macron, présent en tribunes lors de la demi-finale. Avant de rejoindre les hommes de Didier Deschamps dans le vestiaire, le président de la République s'est arrêté au micro des médias présents.



"Le sport procure des émotions simples et pures, a-t-il réagi. J'étais tendu parce qu'un match n'est jamais gagné. Les Marocains ont très bien joué. Je dis un immense merci à Didier Deschamps et à cette équipe, un mélange de différentes générations. Deschamps est là avec sa baraka. Cette équipe m'a rendu très fier. J'ai vu un match encore extraordinaire. Griezmann est d'une générosité inouïe. Que tout le monde profite du moment, et dimanche on la gagne. Je serai là dimanche."



Le chef de l'État a salué une équipe qui est "un mélange de plusieurs générations". Emmanuel Macron a salué nommément Olivier Giroud, Antoine Griezmann et sa "générosité inouïe", mais aussi Kylian Mbappé et les buteurs du soir Théo Hernandez et Randal Kolo Muani. Interrogé concernant les critiques envers l'organisation de cette Coupe du monde au Qatar, M. Macron a mentionné "des décisions prises des années avant quand on attribue une Coupe" (le Qatar a été choisi en 2010, NDLR).