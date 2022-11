MONDIAL 2022- Invité d'honneur de la TFM, Youssou Ndour dévoilera t'il le tube dédié aux "LIONS "

Supporter inconditionnel de l’équipe du Sénégal, le chanteur multidimensionnel Youssou Ndour a fréquemment composé des tubes en soutien aux "Lions de la Téranga".



Invité ce samedi soir sur un plateau spécial concocté par la TFM, "You", comme on le surnomme affectueusement, dévoilera t'il "l'hymne" dédié, loin des indiscrets, aux champions d'Afrique de football? Mystère et boule de gomme!



En tous les cas, les mélomanes, inconditionnels, bref les Sénégalais s'attendent à un tube de "l'Empereur de la musique Africaine" qui plongera les innombrables supporters dans l’ambiance de la Coupe du Monde comme jamais auparavant.



Nous espérons que cet amoureux du ballon rond mettra derechef sa voix au service de nos vaillants "Gaïndés", un hymne fédérateur destiné à nous accompagner sur la route jusqu'au bout de la compétition ; quel que soit l'issue .





njaydakarposte@gmail.com