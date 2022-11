MONDIAL 2022- Voici le centre d'hébergement des Lions de la Teranga

C'est au DUHAIL HANDBALL ARENA, un complexe omnisports inauguré en 2014 que l'équipe nationale du Sénégal a installé son camp de base pour la Coupe du monde 2022. .

Le centre est une propriété du Comité Olympique du Qatar et comprend 60 chambres tout confort, un restaurant flambant neuf, un espace presse, des loges exclusives et présidentielles, un centre médical, un gymnase, deux terrains d'entraînement de 350 places (en gazon naturel), Une salle de musculation et une piscine à 04 couloirs, également non loin du stade Abdallah Ben Khalifa où le Sénégal jouera sa 3e rencontre contre l'Equateur le 29 Novembre.

Les Lions vont y loger seuls avec des membres de leur staff technique, médical pour optimiser la performance de l'équipe. Ce qui offre une certaine quiétude plus intéressante qu’un hôtel où d’autres hôtes pourraient loger. Mais ici, personne ne devrait y entrer sans l’autorisation de la Fédération sénégalaise de football.