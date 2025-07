MONDIAL DES CLUBS | KYLIAN MBAPPÉ ET LE PARIS SAINT-GERMAIN, DES CISEAUX TOUJOURS PRÊTS À SE RECROISER

Kylian Mbappé a-t-il vraiment quitté le Paris Saint-Germain ? La question peut sembler futile tant le ressentiment entre les deux parties, notamment sur le plan juridique, attestent d’une rupture mal digérée. Pourtant, les deux anciens compères sont toujours un peu liés. Impossible de parler de l’un sans parler un peu de l’autre. Impossible surtout que l’un gagne sans que l’autre n’y perde un peu. Il faut bien admettre, à distance, que PSG et Mbappé font toujours un peu la paire, mais comme de ciseaux : quand l’un monte, l’autre est condamné à descendre dans la perception publique, comme s’il n’y avait pas assez de compétitions à trancher pour que tout le monde ne soit vainqueur.





Le ciseau, c’est justement le geste qu’a choisi l’attaquant madrilène pour se rappeler au bon souvenir de ses détracteurs. La période était morose. Après la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des champions et une saison quasi-blanche avec le Real Madrid, le Français avait bien besoin de ce Mondial des clubs. Dans le même mouvement, la Casa Blanca n’a pas hésité à insister sur l’importance de la compétition. Mais patatras : une gastro-entérite l’a condamné au banc, éteignant tout rêve d’utiliser cette compétition comme un potentiel tremplin vers le Ballon d’or. Pour couronner le tout, son remplaçant Gonzalo Garcia a commencé à ravir le coeur des supporters madrilènes, alors que le PSG réglait des comptes avec un premier ex-turbulent, l’Argentin Lionel Messi.









Alors, quand Mbappé a tordu son corps d’une manière que peu maîtrisent pour donner deux buts d’avance au Real et entériner sa qualification en demie, il n’y avait rien d’anecdotique. Déjà, parce que la réduction du score de Dortmund juste après a rendu ce but décisif. En interne et face aux supporters prompts à changer de neuf comme on change de chaîne, c’est un plus. Mais surtout, le but rappelle à tout le monde que Mbappé est d’un autre bois que la norme, et que si le Paris Saint-Germain a aussi mal vécu son départ, du moins en coulisses, c’est qu’il est spécial.











PAS DE VAGUE, AU MOINS EN SURFACE





L'attaquant madrilène est bien ce joueur, qui a inscrit une reprise similaire un certain soir de décembre 2022 face à l’Argentine. Ce soir-là, Mbappé, à défaut de devenir double champion du monde, s’offrait avec un triplé en finale une entrée fracassante dans la caste des joueurs irrémédiablement à part. En répétant ce geste, de plus près certes, ce samedi, et en l’accompagnant d’une célébration touchante en hommage à Diogo Jota, Kylian a fait du Mbappé : propre, décisif, sans rien qui dépasse, du moins en apparence.









Au vu du tempérament du bonhomme, difficile pourtant de ne pas imaginer sa satisfaction. Et l’appétit avec lequel il va retrouver son ancien club. Sur un nuage depuis son titre européen à Munich, le club parisien et ses supporters, à l’exclusion d’un entraîneur et un groupe qui s’en sont toujours gardés, arborent un sourire en coin en pensant à leur ancien attaquant prodige. Le natif de Bondy le sait, même s’il n’en dit rien, et il attend son heure.





Le football peut changer très vite, surtout avec la machine de communication du Real Madrid et sa capacité unique à transformer une victoire mercredi en sacre à part entière - et à minimiser la défaite, le cas échéant. "Il va mieux, il n'est pas encore à 100% mais il s'améliore chaque jour et il a maintenant quatre jours de plus", a déjà tempéré son entraîneur Xabi Alonso après le match, comme pour dire que son joueur et son équipe n’avaient rien à perdre, et tout à gagner. Pour le PSG, qui retrouve Madrid ce mercredi à 21h, attention à l’effet ciseaux, surtout si Mbappé retrouve le fil.