MONDIAL - SEPP BLATTER : "LA COUPE DU MONDE AU QATAR, C'EST UNE ERREUR"

Sepp Blatter ne referait pas le même choix. A quelques jours de l'ouverture de la Coupe du monde au Qatar, l'ancien président de la FIFA a dit "regretter" cette attribution et parle même d'une "erreur". "Le football et la Coupe du Monde sont trop grands pour cela (...) J'en portais à l'époque la responsabilité en tant que président de la FIFA", a confié celui qui a gouverné l'instance mondiale de 1998 à 2015.



Dans cet entretien, Blatter confie qu'il aurait préféré voir les Etats-Unis accueillir cet évènement planétaire, quatre ans après la Russie. "Cela aurait été un geste de paix si les deux adversaires politiques avaient organisé la Coupe du monde l'un après l'autre", a-t-il reconnu. Pour rappel, le Mondial au Qatar débutera le 20 novembre prochain et se terminera près d'un mois plus tard, le 18 décembre.



