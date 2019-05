MONDIAL U20 : LES LIONCEAUX LEADERS DE LEUR POULE

L’équipe du Sénégal des moins de 20 ans a pris la première place de sa poule après son match nul 0-0 contre la Pologne, ce mercredi, pour le compte de la dernière journée de la phase de groupes du mondial de la catégorie.



L’équipe dirigée par Youssouph Dabo, logée dans la poule A, avait remporté ses deux premières rencontres respectivement contre Tahiti (3-0) et la Colombie (2-0).



Dans l’autre match du groupe, la Colombie a battu Tahiti

6-0.



Le Sénégal occupe ainsi la première place de sa poule avec 7 points (+5), suivi de la Colombie (6 points) et de la Pologne (4 points), Tahiti fermant la marche avec trois défaites.



Pour les huitièmes de finale, le Sénégal sera opposé le lundi 3 juin prochain à l’équipe classée 3-ème des poules C, D ou E.



Le match aura lieu au stade de Lodz à 19h 30 locales, soit 17h 30 à Dakar.







