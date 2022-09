MORT D’ELIZABETH II: VOICI LE PLANNING PRÉVU AU ROYAUME-UNI

• J+1, Charles est proclamé roi

La reine Elizabeth II, monarque la plus célèbre de la planète, est morte jeudi à 96 ans dans son château écossais de Balmoral, sa famille à ses côtés. Son fils le prince Charles lui succède automatiquement."La reine est morte paisiblement à Balmoral cet après-midi. Le Roi et la Reine consort resteront à Balmoral ce soir et retourneront à Londres demain", a indiqué le palais de Buckingham dans un communiqué, une annonce accueillie par une énorme émotion au Royaume-Uni où Elizabeth II était très populaire.Alors que vient d’être annoncée la mort de la reine Elizabeth II, voici ce qu’il devrait, a priori, avoir lieu dans les prochaines heures et les prochains jours au Royaume-Uni.Dans les dix minutes qui suivent l’annonce de la mort d’Elizabeth, des drapeaux ­doivent être mis en berne à travers le pays, et notamment à Whitehall - siège traditionnel du gouvernement du Royaume-Uni.La Première ministre, Liz Truss, sera le premier membre du gouvernement à faire une déclaration. Une minute de silence nationale sera annoncée.La Première ministre tiendra ensuite une audience avec le nouveau roi, et à 18h (heure locale), le roi Charles fera une déclaration à la nation. À la suite de cette prise de parole, le pays entre dans une période de deuil national de 10 jours.Dans le même temps, un service commémoratif sera organisé à la cathédrale Saint-Paul au cœur de Londres. Le Premier ministre et un petit nombre de ministres de haut rang seront présents.Puisque la reine d'Angleterre est morte à Balmoral en Ecosse, le dispositif secret, baptisé Opération Unicorn, sera mis en place. Celui-ci prévoit notamment que la dépouille de la reine soit transportée d'Aberdeen à Edimbourg puis au palais de Holyrood à Edimbourg avant de rejoindre la Cathédrale Saint-Gilles.Le cercueil de la reine devra ensuite quitter l'Ecosse pour rejoindre le Palais de Buckingham.La deuxième journée sera essentiellement consacrée à l'accession du prince Charles au titre de roi. À 10 heures (heure locale), celui-ci doit être proclamé roi lors d’un conseil organisé au palais Saint James, en revanche, son couronnement n'aura lieu que dans les mois suivants.Le Parlement se réunira pour se mettre d'accord sur un message de condoléances et toutes leurs réunions seront suspendues pendant 10 jours. La première audience de Charles en tant que roi avec la Première ministre Liz Truss et son cabinet aura lieu à 15h30 (heure locale).Dans la matinée du troisième jour, le roi Charles recevra la motion de condoléances à Westminster Hall et s’adressera au parlement, à Westminster Hall.Dans l'après-midi, il entreprendra une tournée du Royaume-Uni pour assister à des services de commémoration en l’honneur de sa mère et y rencontrer les dirigeants du Commonwealth. Il commencera par une visite au parlement écossais et un service à la cathédrale Saint-Gilles d'Édimbourg.En parallèle auront lieu les répétitions de l'opération Lion, soit la procession du cercueil depuis Buckingham jusqu'au palais de Westminster.Cinq jours après la mort de la monarque, son cercueil sera transporté du palais de Buckingham à celui de Westminster au cours d’une procession militaire dans les rues de Londres, au son des cloches de Big Ben. Une messe se tiendra à Westminster à son arrivée.Le cercueil d’Elizabeth II devrait ensuite être exposé dans la salle du trône au palais de Westminster pendant trois jours et le public pourra ainsi venir lui rendre hommage 23 heures sur 24.Des billets seront émis pour les VIP afin qu'ils puissent avoir un créneau horaire. Dans le même temps, une répétition aura lieu pour le cortège funèbre national.Enfin, dix jours après la mort de la reine, des funérailles nationales auront lieu à l’abbaye de Westminster. Il y a aura à cette occasion, deux minutes de silence à travers le pays à midi.À la fin de la cérémonie, la dépouille de la monarque sera transportée sur la voiture utilisée lors de l’enterrement de son père, George VI, en 1952. Un dernier trajet jusqu’à sa sépulture, au château de Windsor, aux côtés du prince Philip, avec qui elle reposera pour l’éternité.