Un détenu de la maison d’arrêt et de correction de Diourbel, malade et évacué à l’hôpital, est décédé ce samedi. Ibrahima Lo, la victime, a passé six mois de détention. Il avait été arrêté et placé sous mandat de dépôt pour des faits de vente de véhicules. Le procureur a ordonné une autopsie pour déterminer les causes du décès. Une affaire à suivre

