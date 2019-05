MORT DE FALLOU KÂ - Trois policiers de Mbacké et un Asp interpellés

Trois policiers et un agent de la sécurité de proximité officiant au niveau du commissariat de Mbacké viennent d'être déférés au parquet de Diourbel suite à la mort suspecte du jeune Fallou Kâ.



Le jeune berger, arrêté à Ndindy fin avril et décédé le 1er mai, aurait reçu des coups qui ont provoqué chez lui des blessures ayant, peut-être, provoqué ce décès. Une autopsie a été faite et c'est aujourd'hui lundi que des éléments de la brigade prévotale de Diourbel sont venus cueillir les prévenus. Affaire à suivre...







dakaractu