MOUSSA BALA FOFANA ANNONCE LA CRÉATION DE 8 PÔLES TERRITORIAUX POUR UNE MEILLEURE PLANIFICATION ET GESTION DE L’ESPACE AU SÉNÉGAL

Le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires, Moussa Bala Fofana, a révélé lors de son intervention sur iRadio, une nouvelle initiative ambitieuse visant à améliorer la planification et la gestion de l’espace au Sénégal. Cette initiative, qui s’articule autour de la création de 8 pôles territoriaux, a pour objectif de regrouper l’ensemble des acteurs locaux dans des instances collégiales de discussion, afin de trouver des solutions adaptées aux besoins spécifiques de chaque région.



Moussa Bala Fofana a souligné l’importance de ces pôles territoriaux, qu’il décrit comme « beaucoup plus réalistes et fonctionnels ». Ces pôles, dotés d’instances collégiales, réuniront divers acteurs du territoire, notamment les élus, les acteurs économiques et les experts, pour discuter et planifier le développement local. L’État jouera un rôle crucial en fournissant les dispositifs d’accompagnement technique nécessaires, tout en maintenant la déconcentration administrative pour assurer une gestion efficace.



Lors de son passage devant le « Jury du dimanche » sur iRadio, le ministre a également abordé la problématique du logement, soulignant un déficit de 500 000 logements au niveau urbain. Face à ce constat, il a évoqué des solutions en cours d’élaboration pour combler ce gap. Ces solutions seront intégrées dans le cadre des pôles territoriaux, où la planification du développement du territoire et les questions économiques seront abordées de manière concertée.



Moussa Bala Fofana a également mis en lumière un autre défi majeur : seulement 10% du territoire national bénéficie actuellement d’une planification. Ce manque de planification a des conséquences néfastes, telles que la perte de terres agricoles, l’occupation de zones inondables et une exploitation inefficace des ressources industrielles. Selon le ministre, cette situation résulte d’une mauvaise gestion de l’exploitation de l’espace et d’une absence de planification spatiale et organisationnelle.



Pour remédier à ces problèmes, le ministre mise sur les pôles territoriaux, qui seront dotés de « bras techniques et de conseils » rassemblant tous les acteurs concernés. Ces pôles permettront de créer des moments de dialogue entre les différents acteurs du territoire et le président de la République, favorisant ainsi une gestion plus inclusive et efficace de l’espace national.

















































Rts