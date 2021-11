MOUSTAPHA GUIRASSY EXPLIQUE SON CHOIX

« Le train de l’histoire s’est encore arrêté à ma porte.

Je l’ai encore emprunté, j’y suis encore ; je ne sais nullement où il me mènera.

Je l’ai pris parce que je ne rate jamais les rendez-vous avec l’histoire ; car c’est l’histoire qui fait l’homme et non le contraire. Oser croiser l’Histoire c’est savoir assumer son Destin. C’est l’histoire qui me fera et qui parachèvera donc ma réalisation. Macky Sall, son système, et certains de ses préfets ne sont que des acteurs comme du reste mes militants et moi-même. L’histoire est encore plus Grande que tout cela. Elle a plus de sens que tout cela. J’ai donc choisi le camp de l’histoire. De la Grande Histoire. Cela exige de moi foi, sacrifice, courage, endurance, lucidité et perspicacité.

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ ﴿٤﴾

90/Al-Balad-4 : Laqad Khalaqnā Al-’Insāna Fī Kabadin

« Nous avons certes créé l’homme pour une vie de lutte »























