MOZAMBIQUE-SENEGAL : LES LIONS FOULENT LE TERRAIN DU STADE CAMPO DO COSTA DO SOL

Les Lions du Sénégal qui préparent leur match contre le Mozambique pour le compte de la quatrième journée des préliminaires de la Coupe d’Afrique des Nations CAN Cote d’Ivoire 2023 se sont entrainés ce dimanche au stade Campo do Costa do Sol à Mapoto.



Arrivés à la capitale Mozambicaine ce dimanche à midi, les protégés du coach Aliou Cisse n’ont eu que quelques heures de repos avant de reprendre les séances d’entrainement.



Les coéquipiers de Sadio Mane ont intensifié le rythme pour contenir davantage les Mambas du Mozambique qu’ils ont battus vendredi lors de la quatrième journée.



Ils ont affiché une parfaite forme et se sont préparés à un jeu très musclé des Mozambicains qui sont encore deuxième du groupe.



Le sélectionneur Aliou Cisse fera sa conférence de presse d'avant match ce lundi 27 mars à 16H 00(heure locale) avant la séance d'entrainement d'avant match prévue au Estadio Nacional de Zimpeto à partir de 18h00.









































































