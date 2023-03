MOZAMBIQUE-SENEGAL : POUR FINIR LE BOULOT, EN BEAUTÉ, À MAPUTO

Au match aller, joué, vendredi dernier, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, le Sénégal avait étrillé son adversaire, le Mozambique par le score sans appel de 5-1.Une large victoire qui rapproche les Lions de la Teranga de la phase finale de Cote d’Ivoire 2024.



N’empêche, malgré cet avantage qui les positionne à la première place de leur groupe avec 9 points contre 4 pour leurs adversaires, le coach Aliou Cisse a assuré que ses protégés vont aborder ce match retour de ce mardi 24 mars 2023, dans un esprit de la gagne.



Autrement dit, conscients de leur titre de Champions d’Afrique en titre, le capitaine Kalidou Koulibaly et ses coéquipiers vont chercher à empocher les trois points pour assurer un sans-faute dans ces éliminatoires de la Can de Cote d’Ivoire 2024.



Une determination qu’ils ont déjà montrée lors de la séance d’entrainement d’avant match de ce lundi au stade national de Zimpeto. Pendant 1h 30mm les lions se sont donnés á fond et ont revu tous les schémas pouvant les aider à atteindre leur objectif.









































































