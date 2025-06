Mabouba Diagne installé comme président de la 44e Conférence de la FAO

Ce samedi 28 juin, Mabouba Diagne a été installé comme président de la 44e Conférence de la FAO (Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture). C’était à l’occasion du 80e anniversaire de l’organisation.



Le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage du Sénégal a réagi avec fierté à cette installation. Après un rappel historique, Mabouba Diagne a signifié l’importance de la FAO. « La FAO a vu le jour le 16 octobre 1945, à Québec, au Canada, avant la création des Nations Unies le 24 octobre. L’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture précède donc l’organisation universelle et constitue un modèle important pour la coopération intergouvernementale. Nous rendons également hommage aujourd’hui à son premier directeur général, John Boyr Orr, originaire du Royaume-Uni et aux 9 Directeurs généraux qui se sont succédé. Mais nous rendons également hommage à tous les membres fondateurs de la FAO, issus des Amériques, d’Afrique, d’Europe, d’Océanie et d’Asie. L’exemple des membres fondateurs a inspiré de nombreux autres pays, ainsi que l’Union européenne, à suivre leur exemple et à adhérer à l’organisation au fil des décennies », écrit-il sur ses réseaux sociaux.



















































Le Soleil