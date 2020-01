Macky 2012 : Me Moussa Diop suspendu

C’est l’histoire de l’arroseur arrosé. Me Moussa Diop avait annoncé l’exclusion de Adji Mergane Kanouté et Mouhamadou Moustapha Diagne de la coalition Macky 2012, il a été suspendu de son poste de coordonnateur de la structure par les leaders de la coalition, réunis, hier, jeudi. Un communiqué rendu public a sanctionné cette rencontre et officialisé cette décision.

