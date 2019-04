Macky II : Mbaye Ndiaye se considère toujours ministre d’Etat

Alors que Macky Sall a mis fin, par décret 2019-756 en date du 5 avril 2019, aux fonctions de tous les ministres d’État, ministres-conseillers, conseillers spéciaux, ambassadeurs itinérants et chargés de missions, l’ancien ministre d’Etat Mbaye Ndiaye, affirme toujours occuper ses fonctions

« Je n’ai pas encore vu un décret mettant fin à mes fonctions », a-t-il, en effet, déclaré au Quotidien, repris par Seneweb. Sur sa non présence au dernier conseil des ministres, il indique, « on m’a demandé de rester. C’est quand on reçoit le dossier qu’on y va. Par prudence, il vaut mieux attendre ».