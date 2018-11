Macky SALL, le candidat idéal pour pérenniser la paix et la stabilité

Thierno LÔ avertit et se veut formel, l’intérêt du Sénégal réside dans la réélection du Président Macky SALL. Faire le contraire de cela c’est précipiter le pays dans une spirale de procés et de chasse aux sorciers à n’en pas finir. Selon lui c’est une situation qu’il faut éviter au Sénégal et particuliérement aux populations. C’est pourquoi il invite les citoyens à donner un deuxiéme mandat au Président de la République pour préserver la stabilité du pays gage de sécurité même pour les investisseurs étrangers à venir investir . Avec le Président Macky SALL confie le Président de la coalition Adiana il s’agit d’éviter au Sénégal d’être une zone d’insécurité. Il poursuit en soulignant que très bientôt le pays va franchir un autre palier en ce qui concerne l’exploitation et la gestion des ressources naturelles et minières qui viennent d’être découvertes. Pour que ces ressources soient profitables au pays il faut de la stabilité, de paix et de cohésion et le Président Macky SALL incarne tout çà. Le réélire au soir du 24 février 2019, c’est éviter au pays un recul sur tous les plans. C’est ainsi que le Président de l’Alliance pour la Paix et le Développement (APD) demande aux Sénégalais un deuxiéme mandat au Chef de l’État parce que tout simplement son bilan plaide en sa faveur. Le Président Thierno LÔ s’est exprimé en marge de la conférence des jeunes de la coalition Adiana organisé ce vendredi à Harmattan sous le théme : » Le PSE, une vision futuriste du Sénégal « . Suffisant pour lui , qu’il soit réélu en 2019 dés le premier tour. Pour terminer, en homme de conviction et épris de paix prie pour que cette élection présidentielle se passe dans un climat apaisé conclut-il.