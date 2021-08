Macky SALL« ne peut plus continuer à se confiner paisiblement au palais», selon La LD debout

La situation est d’une « extrême gravité » avec les effets de la troisième vague qui font des ravages. Selon le Secrétariat exécutif national de la LD debout, « partout, les enterrements se succèdent de manière inquiétante dans tous les cimetières, notamment dans la capitale ». Ce qui, ajoute-il, devrait interpeller le chef de l’Etat.



« Malheureusement, force est de constater, à ce propos, que le président de la République a démontré toutes ses limites objectives ». Ainsi, dans une déclaration écrite intitulée : Le Sénégal : un pays en catastrophe sanitaire et un Président désespérément impuissant, Pape SARR et ses camarades s’inquiètent de la léthargie du gouvernement.







« La troisième vague de l’épidémie de coronavirus due au variant Delta a mis en deuil beaucoup de familles sénégalaises, avec une ampleur réelle qui n’a plus rien à voir avec les statistiques officielles diffusées par le ministère de la Santé. Le cimetière musulman de Yoff enregistre trois fois plus d’inhumations qu’en temps normal, tandis que le cimetière chrétien Saint-Lazare de Béthanie accueille en un seul jour autant de disparus qu’en une semaine habituellement Dans de telles circonstances aussi dramatiques, le président de la République ne peut plus continuer à se confiner paisiblement au palais de la République, ni préserver un gouvernement dépassé par les évènements, manifestement incapable de faire face à la situation, de se borner à reproduire des mesures appliquées ailleurs et qui, dans le contexte du Sénégal, n’ont donné aucun résultat probant, encore moins de donner priorité à ses stratégies électorales », déclare LD debout.







Par ailleurs, la LD debout estime que par « honnêteté intellectuelle, par respect au Peuple sénégalais et à la vie humaine, le président SALL doit déclarer solennellement son impuissance et en tirer toutes les conséquences politiques et institutionnelles pour ouvrir la voie à une issue meilleure possible».























walf