Macky Sall :" En 2012, j'ai suivi les recommandations de Serigne Sidy Moctar pour devenir Président de la République (...)"

Devant Serigne Moustapha Mbacké qui n'est autre que le fils aîné du défunt Khalif général des mourides, et en présence du porte parole du Khalif général des mourides Serigne Bass Abdou Khadre, le Pr Macky Sall a présenté ses condoléances. Accompagné du Premier Ministre et d'une forte délégation, le chef de l'Etat du Sénégal est, comme nous l'annoncions hier passé dans la matinée de ce mercredi 10 janvier 2018 à Gouy Mbind avant de rallier la résidence du nouveau Khalif Serigne Mountakha Mbacké . Dans son discours, Macky révélera qu'il a suivi sans chercher midi à quatorze heures les recommandations du défunt Khalif général des mourides. Lequel (Serigne Sidy Moctar Mbacké) , était monté au créneau en 2012 . Et, c'était pour demander de vive voix à tous les candidats à la fameuse Présidentielle de 2012 de surseoir à des manifestations à même de produire sur la foule une commotion électrique bref pouvant dégénérer sur la très prisée place de l'Indépendance de Dakar. " J'ai alors continué ma campagne à l'intérieur du pays " laissera entendre celui qui tient les manettes du pouvoir Exécutif depuis 2012. La suite est connue. Sa campagne, quoi que contestée par une certaine partie de l'opposition, lui a finalement valu d'être plébiscité.