Macky Sall : « Entre 2012 et 2020, on a eu 27 % de taux d'accroissement des effectifs d'élèves… 28.6 % des effectifs d'enseignants, 28% pour les écoles et 34.4 pour les salles de classes, moins d'abris provisoires »

Parrain des 60 ans de la Conférence des ministres de l'Education des Etats et gouvernements de la Francophonie (CONFEMEN), le président Macky Sall a présidé la cérémonie officielle de lancement du rapport international du Programme d'analyse des systèmes éducatifs PASEC2019, ce lundi. Il a profité de la tribune pour revenir en chiffres et en détails sur les investissements consentis par l’État dans le secteur éducatif.







C’est dans ce sens que le chef de l’Etat dévoilera ces chiffres collectés entre 2012 à 2020 selon ses précisions : « Entre 2012 et 2020 on a n’a eu un 27 % de taux d'accroissement des effectifs d'élèves. Une croissance de 28.6 % des effectifs d'enseignants, dont 3.000 sortants cette année dont 2000 déjà insérés. 28% pour les écoles et 34.4% pour les salles de classes, moins d'abris provisoires » fera-t-il remarquer à l’assistance.







Le président Macky Sall ajoute à la suite de ce bilan que : « Le Sénégal mobilise chaque année dans le secteur de l’éducation 25.6 % du budget de l'État et plus de 40 % du budget de fonctionnement »