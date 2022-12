Macky Sall: »Il ne peut exister qu’une seule association des maires »

« (…) l’Association des maires n’a pas de couleur politique de même que celle des départements, il n’y a qu’une seule association des maires qui peut exister au Sénégal ». C’est ce qu’a déclaré dimanche le président de la République Macky Sall lors de la journée de la décentralisation.



Il faut que ‘’les choses soient claires », a-t-il notamment insisté dans son speech, soulignant qu’on peut accepter que chaque parti ou coalition de partis ait une structure regroupant des maires issus d’une même formation politique qui peut être ‘’un organe interne et politique ».



Macky Sall a rappelé que l’Alliance pour la République (APR), à sa création en 2008, avait mis en place la Chambre des élus républicains. Selon lui, les maires de l’opposition et du pouvoir ‘’ont toujours cohabité » par le passé.



La rencontre se tient en présence de plusieurs maires et présidents de Conseil départemental membres de l’Association des maires du Sénégal (AMS) et de l’Association des départements du Sénégal (ADS).













































Le Soleil