Le président Macky Sall a rendu un dernière hommage à Ousmane Tanor Dieng: "Je suis profondément bouleversé par la mort de Tanor Dieng. Je m'adresse mes condoléances émues à sa famille et ses amis et parents. La mort emporte ceux qui sont partis. Tanor Dieng avait la tenue et la retenue. Il sera toujours dans nos coeurs. Il sera toujours une belle leçon de vie. A dieu fidèle et loyal compagnon."